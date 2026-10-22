Tribunal Electoral reconoce a UNE como partido en formación y declara abierto el periodo de inscripción

El Tribunal Electoral reconoció a la organización Unidos para la Nueva Era (UNE), impulsada por el expresidente de la República Martín Torrijos, como partido político en formación y declaró abierto el proceso de inscripción de adherentes, según se informó en un comunicado.

La decisión se oficializó mediante la Resolución N.° 29 del 22 de octubre, publicada en el Boletín del Tribunal Electoral. La medida se adoptó luego de que la agrupación presentara 1,248 firmas validadas y sus documentos constitutivos, elaborados tras un proceso de consulta en el que participaron más de 10,000 panameños de diversas provincias y comarcas.

Torrijos destacó la importancia de que, antes de iniciar el periodo de adscripción, sus simpatizantes y el país conocieran la visión, el programa, los principios y las reglas de la organización. “Primero quisimos escuchar a los panameños y construir con ellos una propuesta de país, para que quienes decidan sumarse sepan qué queremos hacer y para qué existe UNE”, expresó. Asimismo, resaltó la conformación de una Junta Directiva Provisional caracterizada por el equilibrio de género y la participación de jóvenes, líderes indígenas y representantes de distintas regiones del territorio nacional.

Ante la emergencia provocada por el sismo, el exmandatario señaló que continuarán con las labores de organización, logística y capacitación para iniciar, en cuanto las circunstancias lo permitan, un proceso de inscripción amplio y plural. “Sin embargo, hoy nuestra prioridad es la solidaridad con los damnificados”, concluyó.