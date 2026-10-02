Tribunal Electoral reconoce a Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte como partido en formación

Mediante la Resolución No. 25 de 24 de septiembre de 2026, el Tribunal Electoral reconoció al colectivo denominado “Movimiento Ciudadano Nuevo Horizonte” como partido político en formación.

Según el documento, la agrupación presentó el 9 de junio de 2026 su solicitud a través de su presidente provisional, acompañada por 886 firmas de iniciadores, de las cuales 638 fueron validadas por la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Tras subsanar las observaciones correspondientes y cumplirse el periodo de objeciones, la autoridad electoral declaró la documentación en orden y completa.

Con esta decisión, se autoriza al presidente provisional, Rubén Darío Tercero Campos Rodríguez, la apertura de una cuenta corriente temporal única de formación en el Banco Nacional de Panamá, conforme al artículo 77 del Código Electoral, como requisito previo para iniciar el proceso de inscripción de adherentes. Una vez acreditada la cuenta, la Dirección Nacional de Organización Electoral habilitará los medios de inscripción en todo el país.