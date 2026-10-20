Tribunal Electoral aclara su presencia en la Asamblea por reformas electorales

El Tribunal Electoral aclaró a la ciudadanía que la presencia de sus magistrados y su equipo de trabajo en el hemiciclo legislativo, durante la sesión del lunes 19 de octubre de 2026, obedeció a una convocatoria para abordar el inicio del segundo debate del proyecto de reformas electorales.

Según el comunicado, en la sesión se indicó al Pleno que los magistrados habían solicitado cortesía de sala para exponer la conveniencia de discutir el paquete de reformas al Código Electoral. Al respecto, la institución precisó que, por respeto a la opinión pública, debía aclarar que no se trató de una iniciativa propia, sino de una citación formal.

El Tribunal Electoral reiteró que la decisión de discutir el proyecto en estos momentos o en enero de 2027 corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, por disposición constitucional y legal. Asimismo, recordó que remitió el proyecto de modificaciones a la ley electoral en tiempo oportuno.