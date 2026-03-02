Suplente de la representante de Tocumen declara ante la fiscalía por irregularidades

El suplente de la representante del corregimiento de Tocumen, Guillermo Iván Escudero Ruiz, declaró ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en la Junta Comunal, presidida por Arielis Barría, tras un accidente de tránsito ocurrido con un vehículo oficial.

De acuerdo con el documento de entrevista, fechado el 30 de enero de 2026, Escudero, quien funge como suplente de la representante Barría, relató una serie de hechos que, según afirmó, involucran el uso de un auto institucional, su posterior reparación y posibles anomalías administrativas dentro de la entidad.

Escudero explicó que “labora en la Junta Comunal de Tocumen desde el 2 de julio de 2024 como inspector y coordinador de obras y proyectos, teniendo como jefa inmediata a la representante del corregimiento”.

Según su testimonio, “el 10 de agosto de 2024 la representante habría sufrido un accidente en el área de Paitilla, frente al Colegio Richard Neumann, mientras se utilizaba un vehículo oficial descrito como un Toyota Rush blanco, año 2019, con placa del Estado”.

Cabe mencionar que este no sería el único señalamiento dentro de la entidad, ya que la administradora de la Junta Comunal, Maylin Michelle Price Ruiz, también presentó denuncias por presuntas irregularidades administrativas, hostigamiento laboral y vulneración de su privacidad, hechos que atribuye a la representante Arielis Barría.