Reforma Electoral obliga al PRD a reunir a su dirigencia

Luego de protagonizar una serie de altercados con respecto a los cambios introducidos en las reformas al Código Electoral, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) convocó a reunión a los miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Previo a la a sesión, la secretaria del colectivo Balbina Herrera, aseguró que dentro del colectivo no existe división, sino posiciones encontradas. “Más que división hay posiciones. Panamá tiene que volver a discutir”.

“Lo que está haciendo Balbina (Herrera) es lo correcto, es defender la institucionalidad del partido. Lo incorrecto es lo que ha hecho el presidente del partido, es burlar todos los mecanismos institucionales que existen”, indicó que el exsecretario general del partido, Pedro Miguel González.

En tanto, el presidente del PRD Benicio Robinson sostuvo que “los estatutos me obligan a velar por su unidad y no me quedaré callado mientras algunos utilizan los medios y las redes sociales para golpearlo”.

Durante la reunión se discutieron los artículos 100 y 101 introducidos en primer debate, en donde el primero plantearía cambios en las reglas relacionadas con la representación legal de los partidos, mientras que el artículo 101 impondría disposiciones sobre la conformación de las nóminas internas.

En la reunión participaron también José Luis Fábrega, Jesenka Marlowa, Raphael Buchanan, Raúl Pineda, Ricardo Torres, Julio Mendoza y Arquesio Arias. Al cerrar esta nota los miembros CDN permanecían reunidos.