Rechazan en segundo debate proyecto sobre no reelección de rectores universitarios

El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó este jueves, 15 de enero, en segundo debate el Proyecto de Ley 83, que buscaba regular la no reelección de los rectores y otras autoridades en las universidades oficiales del país, tras varios días de intensos debates marcados por sesiones con sala ilustrada y segundas vueltas.

La iniciativa fue desestimada luego de que distintos artículos no alcanzaran los votos necesarios, lo que provocó finalmente la caída del proyecto en su conjunto.

El diputado Augusto Palacios explicó su posición señalando que “lastimosamente no se contaron con los votos necesarios y el proyecto fue rechazado. Creo en la continuidad de un buen trabajo, pero me opongo firmemente a la perpetuidad en los cargos públicos. Hoy muchos hablan de autonomía universitaria, pero basta una mirada al pasado para encontrar leyes hechas a la medida, creadas para enquistar autoridades cuando la ley, en su momento, se los impedía. Hoy intentamos dejar un legado desde esta Asamblea. El esfuerzo no fue suficiente, pero el compromiso con el país sigue intacto”.

En la misma línea, el diputado Neftalí Zamora indicó: “He votado a favor del proyecto de ley que prohíbe la reelección de los decanos de la Universidad de Panamá. Lamentablemente, no se alcanzaron los votos necesarios en segundo debate para que esta norma se convirtiera en ley de la República”.

Por su parte, Roberto Zúñiga sostuvo una postura crítica frente a la reelección universitaria al afirmar: “Estoy en contra de la reelección universitaria y así lo manifesté en mi voto. Las universidades públicas no pueden quedar atrapadas en el ‘statu quo’ y la politiquería. La reelección indefinida concentra poder y debilita los contrapesos. Las universidades deben ser ejemplo de democracia, transparencia y rendición de cuentas”.

En contraste, el diputado Raúl Pineda, quien votó en contra del proyecto, cuestionó la iniciativa y expresó: “Por aquí veo gente que ha participado, que ha querido ser rector y no ha podido por muchos años, y que lo pusieron a dedo y el CGU lo sacó. Porque para poder ganar en la universidad, profesor, doctor que está sentado aquí, hay que ganar con voto. Pero no se gana en la mesa. No se gana con el apoyo del gobierno. Se gana con la voluntad popular de los docentes, administrativos y profesores. No se gana una elección universitaria en la asamblea. Quiere cambiar el proceso cuando le conviene”.

“Los moralistas de este país ahora no les importa la Constitución y los derechos de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Panamá”, subrayó.