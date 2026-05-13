Proyecto de reformas educativas entra en fase de revisión con gremios y sector privado

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN) entregó formalmente a sectores educativos, empresariales y organizaciones no gubernamentales el proyecto de ley 617, que propone reformas a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación.

La iniciativa fue elaborada tras más de tres meses de consultas con representantes de distintos sectores de la sociedad civil, quienes presentaron propuestas y observaciones orientadas a modernizar la normativa educativa.

El presidente de la comisión, Jorge Bloise, explicó que tras la entrega del documento se abrirá una nueva etapa de revisión con actores vinculados al sistema educativo.

“Vamos ahora a reunirnos con cada sector para seguir escuchando los aportes que tienen del proyecto y seguirlo trabajando para la próxima legislatura que inicia el 1 de julio próximo”, indicó Bloise.

El diputado señaló que el proyecto tomó como referencia la actual Ley Orgánica de Educación, además de documentos elaborados por el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación y el Pacto del Bicentenario, incorporando ajustes para incluir aspectos considerados prioritarios.

Tras la entrega del documento, el presidente del Consejo de Rectores de Panamá, Bruno Garisto, calificó como “loable” el trabajo realizado por la comisión legislativa.

“El esfuerzo de fondo que ha hecho la Comisión al elaborar este proyecto es loable debido a que se están generando las institucionalidades para poder observar el macro proceso educativo de forma permanente”, expresó.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez Montilla, destacó la labor de la comisión al integrar diferentes normas y decretos en una sola propuesta legislativa para actualizar el sistema educativo.

Mientras tanto, el representante de Magisterio Panameño Unido, Marcelino Searles, manifestó que esperan que varias de las propuestas presentadas por el gremio docente sean incluidas en el proyecto final, especialmente las relacionadas con la Carrera Docente y la evaluación del desempeño.

“Nosotros queremos que se nos evalúe, pero con un sistema científico, y esperamos también que se cumpla fielmente con la obligatoriedad y la gratuidad en la educación de los estudiantes desde el primer grado hasta el duodécimo grado y que la burocracia que existe en el FECE se mejore”, afirmó Searles.