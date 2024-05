“El que no vota no suma a ningún candidato. El impacto es ninguno. Cuando el abstencionismo es muy alto puede significar decepción o indiferencia hacia la administración del Estado o el sistema político del país”.

“En general, el abstencionismo se da porque los votantes sienten que votar no les beneficia directamente, por el alto nivel de corrupción que existe y porque no entienden los procesos de decisión política, cómo funciona el estado”.

“En el caso del abstencionismo en las elecciones, tengo que decir que no hay asientos vacíos. El que no vota deja el campo libre para que los corruptos lo ocupen. Además, el que no vota no tiene derecho a protestar”.