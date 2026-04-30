Presidente Mulino convoca a sesiones extraordinarias para debatir reformas al Código Fiscal

El Gobierno de Panamá convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias mediante el Decreto N.° 87, firmado el 30 de abril de 2026 por el presidente José Raúl Mulino.

El periodo de sesiones se extenderá del 4 de mayo al 5 de junio y estará enfocado en la discusión de un proyecto de ley que modifica el Código Fiscal, principalmente en lo relacionado con el impuesto sobre la renta.

La propuesta incluye la implementación de requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, así como otras disposiciones tributarias.

De acuerdo con la normativa constitucional, durante estas sesiones la Asamblea Nacional solo podrá debatir los temas enviados por el Órgano Ejecutivo. El decreto entró en vigor desde su promulgación.