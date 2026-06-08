Presidente de la Asamblea asegura que viajes de diputados son legales

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, se refirió a los viajes realizados por algunos parlamentarios, los cuales han sido objeto de cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

Herrera señaló que las giras corresponden a misiones oficiales y que se encuentran dentro del marco legal. “Esto ha sido público, los diputados que han salido ha sido en misión oficial, la ley lo permite. No es la única institución del Estado que lo permite”, afirmó.

El jefe del Legislativo también indicó que algunos diputados optan por no cobrar viáticos, mientras que otros sí los reciben. “Hay algunos que prefieren no cobrar los viáticos, otros sí los cobran. Algo que creo que está dentro del marco legal”, dijo.

Por otra parte, se refirió a temas pendientes de discusión, entre ellos el reglamento interno de la Asamblea Nacional, al cual, según dijo se le dará prioridad en la próxima legislatura.