Presentan anteproyecto para garantizar acceso a seguros y créditos a personas con diabetes tipo 1

La Asamblea Nacional (AN) recibió un anteproyecto de ley que busca garantizar el acceso de las personas con diabetes tipo 1 a seguros de vida y créditos bancarios, además de prohibir la discriminación por esta condición de salud en la contratación de pólizas.

La iniciativa fue respaldada en el pleno por representantes de la Fundación Diabetes LATAM, quienes recibieron cortesía de sala para exponer las dificultades que enfrentan miles de pacientes al intentar acceder al sistema financiero.

Durante su intervención, María Isabel, madre de una niña con diabetes tipo 1, afirmó que “vivir con esta enfermedad no disminuye el valor de un ser humano y tampoco es sinónimo de muerte”. Señaló que el mayor problema no es la condición médica, sino las barreras que enfrentan cuando solicitan un seguro o un crédito.

Por su parte, Jade Montero indicó que, aunque su familia puede asumir los gastos de su tratamiento, muchos pacientes no cuentan con los mismos recursos y encuentran obstáculos para acceder a préstamos debido a la imposibilidad de obtener un seguro de vida.

Los representantes de la fundación pidieron a los diputados aprobar una legislación que elimine esas barreras y permita a las personas con diabetes tipo 1 acceder en igualdad de condiciones a productos financieros.

El proponente del anteproyecto, el diputado José Pérez Barboni, explicó que conoció la situación de estos pacientes tras participar en una actividad organizada por la Fundación Diabetes LATAM. Indicó que la iniciativa busca crear un marco legal que les permita acceder a seguros y créditos “en igualdad de condiciones” y eliminar prácticas discriminatorias.

El diputado añadió que la propuesta “no es una declaración de guerra, ni a los bancos, ni mucho menos a las aseguradoras”, sino una invitación a debatir una iniciativa que, según dijo, busca garantizar igualdad de oportunidades para las personas que viven con esta enfermedad.