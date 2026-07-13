Presentan anteproyecto para convertir en delito la venta clandestina de lotería

El diputado independiente Roberto Zúñiga presentó un anteproyecto de ley que propone tipificar como delito la venta clandestina de billetes, chances y otras loterías no autorizadas, con el propósito de que esta práctica deje de ser sancionada únicamente por la vía administrativa y pueda ser investigada por el Ministerio Público.

La iniciativa surge en medio del crecimiento de la comercialización ilegal de lotería, una actividad que, según cifras de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), provoca pérdidas superiores a B/.200 millones anuales, recursos que dejan de ingresar a la institución y que, de acuerdo con la entidad, podrían destinarse a programas de beneficencia.

La LNB informó que durante 2025 transfirió B/.95.8 millones al Tesoro Nacional para financiar programas sociales.

”Cuando se vende lotería de manera clandestina no solo se incumple la ley; también se le quitan recursos a la beneficencia, al Estado y a miles de familias que dependen de este sistema. Este anteproyecto busca cerrar ese vacío legal y combatir con mayor firmeza una actividad que perjudica a todo el país”, señaló Zúñiga.

De ser aprobada, la propuesta permitiría que la venta ilegal de lotería sea perseguida penalmente.

El diputado sostiene que la medida también busca proteger a los más de 10 mil billeteros autorizados en el país, quienes dependen de esta actividad como fuente de ingresos.