Precilla apuesta por el trabajo en unión

El presidente del Consejo Municipal de Panamá, el representante Rodolfo Precilla, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), enumeró los principales retos que tendrá frente a este órgano durante los próximos seis meses.

“Debemos trabajar en coordinación con la Alcaldía y los 26 representantes, en una sola línea para poder ver los resultados de los trabajos que deseamos realizar”, manifestó Precilla.

Respecto a la organización a lo interno del Consejo, el representante manifestó que “no estamos viendo partido, porque lo que tenemos es que luchar por una mejor calidad de vida de los moradores de nuestros corregimientos”.

“Como presidente del Consejo Municipal me toca velar por los 26 honorables, así que aquí no hay bandera política”, reiteró.

El representante de Caimitillo, cargo que ocupa desde el año 2019, destacó que “vamos a trabajar para el mejor desarrollo. Cada uno va presentando sus necesidades, nosotros las vamos programando para presentárselas a la Alcaldía de Panamá, para que dentro de sus proyectos entonces ver en qué fase nos va tocando”.