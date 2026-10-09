PRD suspende jornada de inscripción prevista para este domingo

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la suspensión de la Jornada Nacional de Inscripción que tenía programada para este domingo 11 de octubre, tras los movimientos sísmicos registrados en el país este viernes.

La agrupación política informó que la decisión se tomó siguiendo las instrucciones del Tribunal Electoral y en coordinación con la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El PRD señaló que, ante la situación, considera prioritario atender la seguridad y el bienestar de la población, así como mantener la atención en las familias afectadas y las comunidades que enfrentan momentos de incertidumbre.

La organización indicó que las nuevas fechas para la jornada de inscripción serán anunciadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

Asimismo, reiteró su solidaridad con las familias panameñas afectadas e instó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades de emergencia.