Partido Popular escoge autoridades nacionales este sábado

12 de diciembre de 2025

Este sábado, 13 de diciembre, se realizará el Congreso Nacional Ordinario del Partido Popular (PP) para escoger a las nuevas autoridades nacionales que dirigirán el colectivo en los próximo cinco años, confirmaron del Tribunal Electoral (TE).

Durante estas elecciones internas 552 delegados están habilitados para votar, en 8 mesas de votación.

Entre los cargos a elegir están el de presidente, 6 vicepresidente, secretario general y 3 subsecretarios generales, defensor de los derechos humanos y de los miembros con sus respectivos suplentes, 12 Comisionados de la Comisión Política Nacional, el fiscal nacional y su adjunto, y los 5 miembros del Tribunal Nacional Ético-Electoral.

Conforme al artículo 329 del Código Electoral, la convocatoria de los procesos internos partidarios le corresponde a los partidos políticos, en coordinación con el Tribunal Electoral.

La instalación de las mesas de votación será a las 8:00 a.m., la acreditación y votación de los delegados principales se iniciarán de las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. y la de los suplentes de 11:31 a.m. a 12:00 m.

La Junta de Escrutinio se instalará a las 11:30 a.m.

