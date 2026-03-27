Parlatino clausura su XXXIX asamblea ordinaria realizada en Panamá

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), clausuró la XXXIX Asamblea Ordinaria realizada en su sede permanente, ubicada en la ciudad de Panamá, en donde aprobó seis declaraciones, una resolución y cinco leyes modelo sobre diversas temáticas.

El organismo regional aprobó la declaración en apoyo a un tratado sobre la protección de personas en casos de desastres, la Declaración ante la III Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición y la Declaración en apoyo a los diálogos global y regional sobre la gobernanza responsable de la tenencia del agua.

De igual manera, avaló la Declaración sobre la Promoción de Dietas Saludables en América Latina y el Caribe, la Declaración sobre Políticas de Cuidado y la Declaración del Parlamento Latinoamericano y la Declaración sobre la agenda regional de Ciberseguridad para América Latina y el Caribe.

Además, fue votada favorablemente la resolución para la creación de una Comisión especial sobre el Caribe.

También, recibieron el voto a favor el proyecto de Ley Modelo contra la Trata de Personas en el Marco de la Seguridad Ciudadana y de la Protección de los Derechos Humanos, el proyecto de ley, modelo sobre Implementación de Políticas Penitenciarias con Enfoque de Género, Restricción del Uso de la Prisión Preventiva, como Medida Cautelar de Última Ratio y Fortalecimiento de Medidas de Reinserción Social.

De igual manera, fueron aprobados el proyecto de Ley Modelo para la Prevención de Embarazos Adolescentes en América Latina y el Caribe, el proyecto de Ley Modelo Integral para el Cuidado y Conservación del Ambiente y la Ley Modelo Para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada.

Tras culminar la sesión, el presidente del Parlatino, el diputado Rolando González Patricio, manifestó que esta Asamblea Ordinaria fue ágil, de cara a los desafíos contemporáneos de la región.

“Ha sido muy austera, pero también ha sido eficiente por los documentos aprobados”.

“Hubo intervenciones con muchos aportes y ha habido un consenso en torno a la importancia de conservar la unidad regional para enfrentar los grandes desafíos del tiempo en el que vivimos. Eso tiene que ser, a través de la construcción de consensos, de puentes y entendimientos, más allá de nuestra diversidades y posibles diferencias”, afirmó González Patricio.