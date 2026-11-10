Panameñistas eliminan publicación del 10 de Noviembre y piden disculpas a los santeños

El Partido Panameñista eliminó de sus redes sociales una publicación conmemorativa del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, luego de que generara críticas entre seguidores y militantes por la aparición de la creadora de contenidoTiffany García.

Ante las reacciones, el colectivo político difundió un comunicado en el que reconoció que cometió un “error injustificable” con la imagen utilizada para recordar la fecha histórica.

“Una ocasión que merece respeto y orgullo terminó generando un malestar que comprendemos y lamentamos”, señaló el partido en su aclaración.

El partido también informó que tomó correctivos en su equipo de redes sociales y ofreció disculpas a los habitantes de Los Santos y a la ciudadanía en general.

“Pedimos disculpas a los santeños y a la ciudadanía. Reiteramos nuestro respeto por la historia y el aporte de Los Santos a nuestra Nación”, expresó el colectivo.