Panameñistas elegirán nueva Junta Directiva en Convención Nacional Extraordinaria

El Partido Panameñista inició hoy, domingo 23 de noviembre, su Convención Nacional Extraordinaria, en la cual se elegirá a la nueva Junta Directiva del colectivo. Según informó la organización política, 1,374 convencionales están convocados y habilitados para ejercer su voto en esta jornada.

En la contienda interna participan dos propuestas de liderazgo. Por un lado, la aspiración encabezada por Carlos Raúl Piad; y por otro, la lista dirigida por el diputado Jorge Herrera, ambas buscando obtener el respaldo mayoritario de los convencionales.

Además, el desarrollo de la convención contará con la fiscalización del Tribunal Electoral y el acompañamiento del Cuerpo de delegados Electorales, lo que según informó el colectivo garantizará un proceso transparente y ajustado a la normativa vigente.