Nuevo reglamento de la Asamblea: Lo bueno, lo malo y lo feo

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en segundo debate un paquete de reformas al Reglamento Interno con el propósito de actualizar el funcionamiento del Órgano Legislativo y fortalecer la transparencia en sus procedimientos.

En cuanto a la conformación de las comisiones permanentes, las reformas disponen que, si estas no se integran de manera ordinaria, el presidente de la Asamblea deberá convocar un procedimiento alternativo de elección a más tardar 10 días hábiles después de su juramentación. Asimismo, el nuevo artículo 44-A establece que las comisiones deberán instalarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación de su integración.

Otro de los cambios aprobados amplía el período de incidencias de 30 a 45 minutos, otorgando más tiempo a los diputados para presentar asuntos de interés durante las sesiones del Pleno. Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la limitación de las intervenciones durante la elección de la Junta Directiva, permitiendo que cada diputado únicamente mencione el nombre de la persona por la que vota.

Las reformas también amplían las competencias de varias comisiones al incorporar nuevas materias como Turismo, Tecnología e Innovación y Energía, y se permite la participación de diputados suplentes en las subcomisiones.