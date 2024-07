Moscoso: “El pueblo decidió quién quiere que sea su presidente y no es Maduro”

La expresidenta panameña Mireya Moscoso se refirió a las elecciones presidenciales que se realizaron, hoy domingo, en Venezuela, haciendo énfasis en la gran cantidad de personas que acudieron a los centros de votaciones.

“Lo que sucedió hoy en Venezuela es lo que esperábamos. El país, casi entero, se manifestó. Desde el día de ayer, vimos personas durmiendo en las aceras, esperando en sus centros de votación por temor de que no los iban a dejar votar. Allí vemos la respuesta del pueblo, que decidió quién quiere que sea su Presidente y no es Maduro, pero tenemos que respetar y esperar el pronunciamiento del Consejo Nacional de Elecciones. Ojalá que no se equivoquen. La mayoría del pueblo tomó una decisión y quieren un cambio. Esperemos que los resultados sean favorables al pueblo”, manifestó Moscoso.

La exmandataria también cuestionó el llamado de algunos miembros de la campaña del actual presidente a salir a las calles y la necesidad que se respeten los resultados.

“Estaba escuchando a Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Nicolás Maduro) llamando a que se tomen las calles. Lamentablemente lo que quieren es sangre y desviar la opinión. Es obvio que hoy se pronunció el país en contra de una dictadura, que tiene 25 años; que quieren un cambio”, indicó

Agregó: “Yo creo que los venezolanos tienen todo el derecho de emitier su voto para decidir su suerte. No quieren más a Maduro allí, quieren un país en democracia, tranquilo y que sus familiares, que han tenido que salir, regresen a Venezuela, esperemos a ver. Todo el mundo está pendiente de lo que el Consejo Nacional de Elecciones comunique”.