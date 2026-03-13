Ministra Montalvo defenderá su ley

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reafirmó su compromiso inquebrantable con el proyecto de ley que busca penalizar el uso de capuchas en manifestaciones violentas. Durante una gira de trabajo en Panamá Oeste, la funcionaria aseguró que dará “toda la batalla que sea necesaria” para que la iniciativa avance con éxito en el Legislativo.

La propuesta legislativa busca añadir el artículo 169-A al Código Penal. Este cambio establecería penas de dos a cuatro años de prisión para quienes utilicen capuchas, pasamontañas o máscaras con la intención de provocar violencia, intimidación o actos de odio durante manifestaciones y concentraciones públicas.

El documento será presentado nuevamente ante la Asamblea Nacional antes del martes. Montalvo explicó que el retiro temporal fue una estrategia para corregir errores de forma exigidos por el reglamento legislativo y evitar un rechazo por tecnicismos. La ministra subrayó que el contenido de fondo no cambiará y asumió la responsabilidad por el error inicial de presentación.

Montalvo puntualizó que asume completamente la responsabilidad por el error en la presentación inicial y que cree firmemente en esta iniciativa legal.