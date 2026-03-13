Más de un millón y medio de panameños inscritos en partidos políticos

Un millón 544 mil 003 panameños está inscrito en partidos políticos legalmente constituidos o en formación, representando el 48.82% del total del registro electoral (3,162,892), mientras que, el restante 51.18%, no está afiliado a ninguna agrupación política, según el más reciente informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), actualizado hasta el 12 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene 564,262 inscritos; Realizando Metas, 285,330; Cambio Democrático, 258,202; Partido Panameñista, 219,081; MOLIRENA, 80,216; Frente Amplio por la Democracia, 47,799; Movimiento Otro Camino, 36,833; Partido Alianza, 25,628; y el Partido Popular, 21,311 adherentes.

En cuanto a los colectivos políticos en formación, el informe semanal revela que el Partido Nacional Humanitario cuenta con 2,397 inscritos; Acción Ciudadana Independiente, 2,944; y RADIX, se mantiene sin adherentes.

Del total de inscritos en partidos políticos legalmente constituidos y en formación, hay 791,216 hombres frente a 752,787 mujeres.

Según datos de la DNOE, el PRD, Partido Alianza, Partido Nacional Humanitario y Acción Ciudadana Independiente son las únicas agrupaciones con mayoría de afiliación femenina.