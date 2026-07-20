$!Los treinta y seis grupos de amistad y cooperación parlamentaria

Al menos treinta y seis Grupos de Amistad Interparlamentaria han conformado la Asamblea Nacional (AN), como parte de los esfuerzos para fortalecer la diplomacia parlamentaria y establecer canales directos de comunicación y cooperación con parlamentos de países amigos.

La diputada Patsy Lee explicó que estos grupos están integrados por distintos diputados que tienen la voluntad de mantener una comunicación directa con representantes de otros países, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover iniciativas de beneficio mutuo. Lee señaló que, “a través de estos espacios, se abordan temas relacionados con el intercambio de becas, capacitaciones, programas de cooperación y proyectos que cuentan con el respaldo de las embajadas de los países representados, permitiendo que estas iniciativas tengan un impacto directo en las comunidades panameñas”.

Los Grupos de Amistad Interparlamentaria, que se renuevan cada cinco años al inicio de cada período legislativo, tienen como misión profundizar el diálogo entre los parlamentos, promover el intercambio de experiencias legislativas y generar nuevos espacios de entendimiento y cooperación en beneficio de las naciones involucradas. Entre los grupos conformados destacan los correspondientes a los Estados Unidos de América y la República Popular China, por la importancia estratégica que ambos países representan para Panamá en materia de comercio, inversión, cooperación y desarrollo.

En el caso del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá-Estados Unidos, lo preside el primer vicepresidente del legislativo y diputado, Manuel Cohen.

Los miembros del grupo se reúnen de manera regular con el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, para revisar los planes de trabajo en conjunto.