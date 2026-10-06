Política

Líderes políticos acusan al TE de introducir cambios no discutidos

Las reformas electorales han generado polémica por las modificaciones del Tribunal Electoral y los cambios aprobados por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Actualmente, el proyecto espera su discusión en segundo debate

Líderes políticos acusan al TE de introducir cambios no discutidos
Líderes políticos acusan al TE de introducir cambios no discutidos
ML | Diputados y magistrados del Tribunal Electoral en la Asamblea.
Thaylin Jiménez
06 de octubre de 2026

Líderes políticos cuestionan a los magistrados del Tribunal Electoral (TE) por introducir modificaciones al proyecto de reformas electorales que, según denuncian, no fueron discutidas ni aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

El dirigente político José Isabel Blandón manifestó que los magistrados incorporaron temas que nunca fueron discutidos en la Comisión, como una nueva excepción a la norma que impide que quien pierda una primaria pueda postularse por otro partido.

Según Blandón, ahora se permitiría que el candidato renuncie al partido después de perder y pueda competir por otra organización. A su juicio, esto desvirtúa las primarias y abre una “válvula” para evadir sus resultados. Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho se refirió a la norma sobre el retiro obligatorio de funcionarios con mando y jurisdicción que tengan aspiraciones electorales.

Explicó que fue el propio Tribunal Electoral el que propuso modificar el artículo vigente para incluir al secretario y subsecretario de la Asamblea Nacional.

El exdiputado y exembajador Arturo Vallarino sostuvo que los magistrados del Tribunal Electoral deberían explicar a la población por qué presentaron modificaciones distintas a las aprobadas tras un año de trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Finalmente, la exdiputada Zulay Rodríguez cuestionó que las reformas que se discuten en la Asamblea no corrijan problemas de fondo, particularmente el procedimiento de adjudicación de curules y los criterios para determinar cuándo un voto es válido o inválido.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales inició sesiones en marzo de 2025 y culminó en marzo 2026
El proyecto de reformas al Código Electoral fue llevado a la Asamblea Nacional el 31 de agosto de 2026
Asamblea aplaza discusión de reformas electorales

ml | Varios diputados de la Asamblea Nacional informaron que el proyecto de reformas electorales aún no será discutido en el pleno. Según explicaron, el debate quedaría pendiente hasta el regreso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y de algunos magistrados del tribunal electoral, quienes se encuentran de viaje. El proyecto fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre, por lo que su discusión en segundo debate podría retomarse a partir de la próxima semana, una vez se produzcan los retornos y se defina el calendario legislativo.

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