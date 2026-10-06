Líderes políticos acusan al TE de introducir cambios no discutidos

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Varios diputados de la Asamblea Nacional informaron que el proyecto de reformas electorales aún no será discutido en el pleno. Según explicaron, el debate quedaría pendiente hasta el regreso de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, y de algunos magistrados del tribunal electoral, quienes se encuentran de viaje. El proyecto fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre, por lo que su discusión en segundo debate podría retomarse a partir de la próxima semana, una vez se produzcan los retornos y se defina el calendario legislativo.