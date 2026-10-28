La OEA da seguimiento a recomendaciones para aumentar la participación política de las mujeres en Panamá

El Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres se reunió este miércoles con el presidente José Raúl Mulino para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas tras las elecciones generales de Panamá de 2024.

Susana Malcorra, quien encabeza el grupo, explicó que la visita busca evaluar los avances en las recomendaciones de la misión de observación electoral, con énfasis en la participación de las mujeres en la política.

“Hoy estamos dando seguimiento a un capítulo en específico, que es la participación de la mujer en la política. El presidente Mulino ha demostrado su total compromiso con esta agenda y salimos muy conformes”, manifestó Malcorra, excanciller de Argentina.

El encuentro se realizó en el Palacio de las Garzas y contó con la participación del canciller panameño, Javier Martínez Acha, así como de representantes de la Secretaría General de la OEA y del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral del organismo.

Durante la reunión, el grupo también expresó su solidaridad con los panameños afectados por el sismo del pasado 9 de octubre.