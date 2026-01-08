La Comisión de Reformas Electorales analiza el voto en circuitos plurinominales

En la reunión número 30, los representantes del Tribunal Electoral ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales propusieron modificar el artículo 424, el cual norma la elección de candidatos en circuitos plurinominales. La propuesta busca permitir que el elector vote por uno o por todos los candidatos de una o “varias listas de partidos políticos o de libre postulación”, siempre que no se exceda la cantidad de curules correspondientes al circuito donde ejerce el sufragio.

El magistrado presidente, Narciso Arellano Moreno, explicó que esta iniciativa está encaminada a que el elector tenga el derecho de escoger al candidato de su preferencia, independientemente del partido o de la lista de libre postulación a la que pertenezca. Al permitir la selección entre distintos colectivos. “El elector no se sentirá encasillado”, enfatizó el magistrado.

Finalmente, se acordó que los miembros de la comisión mantendrán una reunión extraordinaria el miércoles 14 de enero para unificar criterios. El objetivo es que, en la sesión del jueves 15 de enero, se efectúe directamente la votación para aprobar o rechazar la optimización de este artículo del ordenamiento electoral.