La Asamblea Nacional recibe 49 anteproyectos de ley en el inicio de la legislatura

El Pleno de la Asamblea Nacional recibió un total de 49 anteproyectos de ley durante la primera legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias, según el más reciente balance de la actividad parlamentaria.

De las iniciativas presentadas, 47 fueron impulsadas por diputados, mientras que dos corresponden a propuestas de participación ciudadana, un mecanismo que permite a la población presentar proyectos para su discusión en el Legislativo.

En este periodo, el Pleno aprobó una ley relacionada con el ámbito administrativo-judicial, tras su análisis y debate en el hemiciclo.

El informe también señala que se realizaron ocho sesiones plenarias, con una asistencia del 98% de los diputados, de acuerdo con las estadísticas de la Asamblea Nacional.

En cuanto a la interacción con la ciudadanía, la institución reportó el ingreso de 716 personas a sus instalaciones y 5,997 visitas a su página web oficial durante este periodo.