La APEDE pide corregir en segundo debate cambios al Código Electoral

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió que durante el segundo debate del proyecto de reformas al Código Electoral se revisen los cambios aprobados en primer debate y se priorice el diálogo y la construcción de consensos.

Bajo el planteamiento de que se necesita “construir un sistema electoral sólido, no imponer posiciones”, APEDE señaló que las modificaciones no deben obstaculizar la participación ciudadana ni hacer menos equitativa la contienda electoral.

Entre los puntos que cuestiona está la propuesta que limitaría la facultad del Tribunal Electoral para reglamentar disposiciones durante un proceso electoral. La organización recordó que el artículo 143 de la Constitución atribuye al Tribunal la facultad de reglamentar, interpretar y aplicar la ley electoral.

APEDE también cuestionó el aumento del financiamiento privado, que podría llegar hasta B/.500,000 para determinadas candidaturas a diputado y alcalde, al considerar que mayores topes pueden incrementar la influencia del dinero en las campañas. En su lugar, pidió fortalecer la fiscalización, trazabilidad de los aportes y rendición de cuentas.

Asimismo, expresó preocupación por cambios que reduzcan las oportunidades de las candidaturas por libre postulación, modificaciones a la democracia interna de los partidos y la elección de representantes al Parlamento Centroamericano mediante listas cerradas.

La organización también se opuso a mantener el fuero penal electoral y cuestionó la posibilidad de que una persona pueda aspirar y conservar simultáneamente dos cargos de elección popular si resulta electa en ambos.

Sobre la distribución de curules y los circuitos electorales, APEDE pidió transparencia y que se expliquen públicamente los efectos de cualquier modificación sobre la representación y la proporcionalidad.

Finalmente, planteó preservar y fortalecer la Comisión Nacional de Reformas Electorales como espacio de diálogo entre el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil. APEDE sostuvo que unas reglas electorales claras, estables y equitativas contribuyen a la confianza institucional y también al desarrollo económico del país.

El pronunciamiento fue firmado por Alberto López Tom, presidente de APEDE.