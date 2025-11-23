Jorge Herrera es elegido nuevo presidente del Partido Panameñista con el 70% de los votos

Jorge Herrera fue elegido este domingo, 23 de noviembre, como presidente del partido Panameñista, tras obtener el 70% de los votos durante la Convención Nacional del colectivo.

Con este resultado, Herrera asumirá la dirección del partido para el nuevo periodo interno, luego de imponerse ampliamente en la contienda electoral.

Por su parte, su contrincante Carlos Piad reconoció los resultados y destacó el desempeño de su nómina. “Hoy no ganamos la presidencia del partido, pero sí ganamos algo igual de valioso: demostramos que el panameñismo quiere un rumbo diferente”.

Además, Piad subrayó que la convención registró una participación histórica del 92%, señalando que su propuesta pasó “de 0% a más del 30% sin clientelismo, sin promesas y con un solo sombrero”.

Piad agradeció a los convencionales por su “respeto y madurez” durante el proceso, y reiteró su llamado a la unidad del partido, reconociendo el triunfo de Herrera e invitando a la membresía a trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos que vienen.