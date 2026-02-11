Iniciativa de ley busca exaltar al Barrio Bolívar y declarar patrimonio al tambor peligreño de David

El diputado Carlos Saldaña presentó, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el anteproyecto de ley mediante el cual se reconoce al Barrio Bolívar del distrito de David como sitio de valor histórico y cultural, y se declara al tambor peligreño como patrimonio cultural inmaterial de Panamá.

Según el diputado independiente del circuito 4-1, “la iniciativa busca salvaguardar una de las expresiones culturales más representativas de la provincia de Chiriquí, reconociendo el valor histórico, social y comunitario del Barrio Bolívar (conocido históricamente como Barrio El Peligro)”.

El anteproyecto establece un marco jurídico para la protección, promoción y transmisión intergeneracional de esta manifestación cultural, reconociendo a la comunidad como protagonista del patrimonio cultural inmaterial.

Asimismo, contempla la institucionalización del Festival del Tambor Peligreño, que se celebra anualmente los días 27 y 28 de noviembre, así como la creación de un patronato que garantice su organización, transparencia y continuidad, en coordinación con las autoridades locales y culturales del país.

“Reconocer al Barrio Bolívar y declarar el tambor peligreño como patrimonio cultural inmaterial es un acto de justicia histórica. Es afirmar que Panamá se construye desde sus barrios, desde su gente y desde su cultura viva”, expresó Saldaña.