Inicia el período de propaganda electoral en la Universidad de Panamá

Este viernes inició el período de propaganda electoral para las elecciones de la Universidad de Panamá, el cual se extenderá hasta el próximo 29 de junio de 2026.

La normativa busca asegurar un proceso transparente, ordenado y en igualdad de condiciones para todos los sectores de la comunidad universitaria que participarán en la escogencia de las nuevas autoridades para el período 2026-2031.

El reglamento establece que la propaganda para los cargos de rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales solo dentro del horario regular de la institución, siempre que no interfieran con las labores académicas y administrativas.

En el marco de este proceso, el Organismo Electoral Universitario emitió una carta abierta, firmada por su presidente, el profesor Rufino Fernández, en la que exhorta a los candidatos a desarrollar una campaña basada en el respeto, la tolerancia y el civismo. La entidad advirtió que ejercerá con firmeza sus funciones de supervisión y fiscalización, velando por el estricto cumplimiento de la Ley 24, el Estatuto Universitario y los reglamentos vigentes.

Paralelamente, la Rectoría emitió la Circular n.° R-019-2026, firmada por el rector, Dr. Eduardo Flores Castro, mediante la cual se prohíbe taxativamente colocar propaganda utilizando goma o cintas adhesivas en paredes y columnas de los predios universitarios, incluyendo el Campus Octavio Méndez Pereira y el Campus Harmodio Arias Madrid.

De igual manera, quedó prohibido fijar pancartas o “banners” con clavos en los árboles para preservar las áreas verdes.Este proceso electoral ha generado gran expectativa en la comunidad académica, debido a la relevancia de elegir a quienes dirigirán el rumbo de la primera casa de estudios superiores del país durante los próximos cinco años. Además, este viernes vence el plazo legal para que las autoridades en funciones que aspiren a algún cargo de elección presenten su separación formal del puesto.