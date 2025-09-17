Gobierno presenta anteproyecto de ley para modernizar la carrera administrativa

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera administrativa que busca fortalecer el servicio civil basado en los principios de transparencia, eficiencia y mérito.

La propuesta plantea reemplazar la Ley 9 de 1994, vigente desde hace más de tres décadas, y surge tras la realización de seis mesas multisectoriales con la participación de sindicatos, universidades, empresas y representantes de la sociedad civil.

La Ley 9 de 1994 fue creada para regular el ingreso, ascenso y estabilidad de los funcionarios, estableciendo concursos de méritos y creando la Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca) como ente rector.

Con el nuevo anteproyecto, el Ejecutivo busca profesionalizar y modernizar el sector público, ampliando la cobertura de la carrera administrativa y reforzando los mecanismos de ingreso, ascenso y evaluación, con el fin de reducir la discrecionalidad política en la contratación de servidores públicos.