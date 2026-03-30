Exdiputado Luis Ernesto Carles renuncia al partido Panameñista

El exdiputado Luis Ernesto Carles renunció al partido Panameñista, así lo confirmó a través de sus redes sociales. El político y abogado de 53 años, estaba inscrito en el colectivo desde el año 2006.

Según Carles su renuncia al partido obedece a la crisis que enfrentan las organizaciones políticas tradicionales, la falta de autocrítica y de renovación.

“El desgaste que invade a las organizaciones políticas tradicionales no es casual, ni es culpa de factores externos o de campañas mediáticas; muy por el contrario, es el producto de la constante desconexión con la realidad social de la gente y por no haber ejercido roles precisos en tiempos puntuales”, expresó en una carta pública que compartió.

Destacó que, “en reiteradas ocasiones, a lo interno, hablé al respecto. Manifesté, que en esencia se necesitaba tomar posiciones en defensa a los derechos de la gente, del bien común; como, por ejemplo, de los programas sociales que, en otrora fueron oportunos y exitosos o de la seguridad social de los y las trabajadoras”.

“Por lo expresado anteriormente y producto de una previa reflexión, tomo la decisión de renunciar al partido Panameñista; porque nada se construye desde lo estático o lo inamovible; y es que siempre será más congruente el estar del lado del bien común, de lo que crees y del deber ser”, destacó el político.