El presidente Mulino se reunirá con el rey Harald V de Noruega

sEl presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está en Oslo, Noruega, para participar en los eventos oficiales previos a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Como parte de su agenda diplomática, mañana el mandatario panameño será recibido en una audiencia conjunta por el rey Harald V de Noruega. Mulino comparte este espacio con otros jefes de Estado latinoamericanos que también viajan para apoyar a Machado, incluyendo a los presidentes de Argentina (Milei), Ecuador (Noboa) y Paraguay (Peña).

Adicionalmente, el presidente Mulino sostendrá una reunión bilateral con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos.

El Ministerio de la Presidencia de Panamá destacó el encuentro de la pareja presidencial con Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, quien asistirá a la ceremonia de premiación. Sosa expresó su “ilusión y orgullo” por el reconocimiento y enfatizó que el premio busca resaltar la lucha por la libertad de Venezuela durante los últimos 26 años.