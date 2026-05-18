El presidente Mulino se reunió con la bancada panameñista

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con la bancada de diputados del Partido Panameñista para conversar sobre los temas de interés nacional que se avecinan y que requieren de una coordinación transparente entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Mediante un comunicado, el despacho de prensa de la Presidencia explicó que “el encuentro permitió resaltar la importancia de la consistencia de los proyectos de ley tratados en la Asamblea frente a las legislaciones existentes y el sustento financiero que se requiere”. El tema del agua potable también fue parte de la conversación, estableciendo prioridades sobre proyectos que ya están operativos, como los anillos hidráulicos del norte y este, así como la planta potabilizadora de Sabanitas, en Colón.

Durante la reunión, el mandatario estuvo acompañado por los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas), así como por el director de Presupuesto, Aurelio Mejía; Ventura Vega, y los asesores Ricardo Fábrega y Aníbal Galindo.