El PRD y el Molirena sorprenden y ganan juntas directivas municipales

Algunas juntas directivas municipales están en proceso de renovación de autoridades por cumplimiento de periodos. Tal es el caso del Consejo Municipal de Panamá, que eligió al representante Rodolfo Precilla, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), como nuevo presidente para el periodo enero-junio 2026, junto a Maritza Villarreal, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) como vicepresidente.

En el Concejo Municipal de San Miguelito, Juan “Lolo” Barsallo, único representante del PRD, fue electo presidente del Concejo, contando con el respaldo de Realizando Metas (RM), Molirena y un representante de libre postulación. En el caso del Concejo de Colón, Hugo Castro del PRD, es el actual presidente y el cargo debe culminar en julio de este año. Igualmente, sucede en el distrito de Arraiján, donde el Concejo lo preside Luz Denia Oliver, también PRD.

El Concejo Municipal de David renueva su directiva anualmente, y en mayo de 2025 se dio la elección de Edmundo Candanedo.

Concejo provincial

En estos órganos también se deben renovar sus autoridades. Un caso reciente se dio el pasado viernes, 2 de enero, cuando lo ánimos se caldearon durante la elección de la nueva Junta Directiva del Concejo Provincial de Coordinación de la provincia de Herrera; por lo que el proceso fue pospuesto.