EL PRD suspende jornada de inscripción en cuatro provincias por afectaciones del sismo

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció que no realizará inscripciones de nuevos miembros en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, debido a la situación que enfrentan las comunidades afectadas por el reciente sismo y las inundaciones.

A través de un comunicado, el colectivo político reiteró su solidaridad con las familias damnificadas y aseguró que sus autoridades electas y dirigentes continúan brindando apoyo en las comunidades afectadas.

No obstante, el PRD informó que este domingo 25 de octubre de 2026 llevará a cabo una Jornada de Inscripción Parcial, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en los puntos habilitados de las distintas áreas de organización, con excepción de las cuatro provincias mencionadas.

La actividad forma parte de los preparativos para las próximas elecciones internas del partido. Según el comunicado, quienes se inscriban durante esta jornada podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de delegados, directivas de corregimiento, delegados de la Juventud y del Frente Femenino, de acuerdo con el calendario electoral y los requisitos establecidos.