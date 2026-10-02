El PRD conforma equipo legal para revisar reformas electorales y descarta división en sus filas

En un comunicado, el Partido Revolucionario Democrático anunció que su Consejo Directivo Nacional (CDN) acordó la creación de una comisión integrada por miembros de la directiva y abogados de la organización, la cual revisará las distintas modificaciones propuestas al proyecto de reformas electorales.

De dicho análisis surgirá una postura unificada del colectivo que será entregada a la bancada de diputados para su discusión en la Asamblea Nacional. “Las diferencias se discutieron donde corresponde: dentro del partido, de frente y con respeto. Ese es el camino que fortalece nuestra democracia interna y nos permite avanzar hacia la renovación de todas nuestras estructuras en 2027”, indicó la agrupación política.

La dirigencia aseguró que la prioridad inmediata será la movilización nacional para la jornada de inscripción masiva programada para el 11 de octubre de 2026, con puntos de filiación ya definidos y el compromiso de los estamentos de sumar esfuerzos. “Al país y a nuestra membresía les decimos con claridad: el PRD está unido y trabajando en equipo. Que nadie confunda el debate con división”, concluyó el partido.