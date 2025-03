La reforma según los diputados no incluye un aumento en la edad de jubilación y garantiza que la inversión de los fondos de reservas sea administrada y ejecutada por la banca estatal. Además, el documento señala la no reelección de los miembros de la Junta Directiva y el aumento escalonado de la cuota patronal.

“Desde la Asamblea reafirmamos nuestro compromiso con los jubilados y los futuros pensionados: no habrá aumento en la edad de jubilación y los fondos de los trabajadores no serán manejados por la banca privada”.

“Lamento no haber podido registrar mi voto en esta sesión tan importante. Siempre defendí que no se aumente la edad de jubilación y que no se privaticen los fondos”.

“¿Voté en contra del pueblo? Por supuesto que no, yo voté a conciencia, bajo mis principios, que no han cambiado. Y logramos eliminar lo que el pueblo no se merecía. NO se aumentó la edad de jubilación”.