Directiva del PRD emite resolución de censura contra Balbina Herrera; juventud cuestiona decisión

Al cierre del encuentro entre integrantes del Consejo Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los dos presidentes de frentes del Partido Revolucionario Democrático, se aprobó “por mayoría absoluta” la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD del 29 de septiembre de 2026. El documento establece que “las posiciones institucionales del partido deben surgir del debate y la decisión colegiada de sus organismos” y rechaza las declaraciones unilaterales emitidas a nombre del colectivo.

La resolución censura de forma enérgica y pública las actuaciones de la secretaria general, Balbina Herrera Araúz, tras la misiva del 28 de septiembre dirigida a la bancada de diputados, en la cual fijó una supuesta “posición institucional” ante el debate de las reformas electorales.

En su parte resolutiva avala “censurar de forma enérgica y pública las actuaciones, comunicados y misivas difundidas de forma unilateral por la Secretaria General”. El primer punto también establece que “su decisión de evadir los espacios de debate estatutarios [...] constituye una contravención manifiesta a la disciplina, la unidad y a los deberes de la membresía consagrados en el artículo 5, literal ‘g’, de nuestro Estatuto”.

Asimismo, el organismo resuelve “desautorizar y rechazar el contenido y las aseveraciones de la misiva”, dejando constancia formal de que dicho documento recoge una opinión estrictamente personal; mientras que, en sus artículos tercero y cuarto, acuerda “ratificar y reafirmar el respaldo absoluto [...] a la propuesta de reformas electorales” y “expresar nuestro total respaldo y reconocimiento institucional a los Honorables Diputados y Diputadas que conforman la bancada del Partido Revolucionario Democrático”.

En la sesión, en la que participaron 19 de 26 presidentes de área, nueve de diez integrantes del CEN y los dos presidentes de frentes sectoriales, se abordaron aspectos clave sobre las reformas electorales y la jornada de inscripción masiva programada para el 11 de octubre.

La decisión provocó la reacción inmediata de la juventud del PRD. En su cuenta de X, el sector cuestionó el método y el fondo del encuentro: “Reunión selectiva de ‘yo me pregunto y yo mismo me respondo’, censuras y reformas para acomodar intereses personales. ¿A qué juega la dirección política? El @PRDesPanama no es una finca privada ni un club de amigos; le pertenece a sus bases y a las nuevas generaciones”.