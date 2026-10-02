Directiva del PRD emite resolución de censura contra Balbina Herrera; juventud cuestiona decisión

Al cierre del encuentro entre integrantes del Consejo Directivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los dos presidentes de frentes del Partido Revolucionario Democrático, se aprobó 'por mayoría absoluta' la Resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD del 29 de septiembre de 2026. El documento establece que 'las posiciones institucionales del partido deben surgir del debate y la decisión colegiada de sus organismos' y rechaza las declaraciones unilaterales emitidas a nombre del colectivo.La resolución censura de forma enérgica y pública las actuaciones de la secretaria general, Balbina Herrera Araúz, tras la misiva del 28 de septiembre dirigida a la bancada de diputados, en la cual fijó una supuesta 'posición institucional' ante el debate de las reformas electorales.En su parte resolutiva avala 'censurar de forma enérgica y pública las actuaciones, comunicados y misivas difundidas de forma unilateral por la Secretaria General'. El primer punto también establece que 'su decisión de evadir los espacios de debate estatutarios [...] constituye una contravención manifiesta a la disciplina, la unidad y a los deberes de la membresía consagrados en el artículo 5, literal ‘g’, de nuestro Estatuto'.Asimismo, el organismo resuelve 'desautorizar y rechazar el contenido y las aseveraciones de la misiva', dejando constancia formal de que dicho documento recoge una opinión estrictamente personal; mientras que, en sus artículos tercero y cuarto, acuerda 'ratificar y reafirmar el respaldo absoluto [...] a la propuesta de reformas electorales' y 'expresar nuestro total respaldo y reconocimiento institucional a los Honorables Diputados y Diputadas que conforman la bancada del Partido Revolucionario Democrático'.En la sesión, en la que participaron 19 de 26 presidentes de área, nueve de diez integrantes del CEN y los dos presidentes de frentes sectoriales, se abordaron aspectos clave sobre las reformas electorales y la jornada de inscripción masiva programada para el 11 de octubre.La decisión provocó la reacción inmediata de la juventud del PRD. En su cuenta de X, el sector cuestionó el método y el fondo del encuentro: 'Reunión selectiva de ‘yo me pregunto y yo mismo me respondo’, censuras y reformas para acomodar intereses personales. ¿A qué juega la dirección política? El @PRDesPanama no es una finca privada ni un club de amigos; le pertenece a sus bases y a las nuevas generaciones'.