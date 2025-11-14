Diputados independientes rechazan reformas electorales aprobadas por la CNRE

Las recientes modificaciones aprobadas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) generaron reacciones entre diputados independientes, quienes calificaron los cambios como un retroceso y una violación a la Constitución.

El diputado Jorge Bloise Iglesias reiteró sus advertencias sobre medidas que, a su juicio, buscan debilitar la participación independiente. Señaló que “en diferentes ocasiones he denunciado las propuestas en contra de la libre postulación que se dan en la Comisión Nacional de Reformas Electorales”.

La diputada Janine Prado calificó las reformas como “un retroceso inaceptable”. Advirtió que “Pretender prohibir que un ciudadano inscrito en un partido pueda dar su firma para respaldar a un candidato por la libre postulación es una violación abierta a la Constitución y a la libertad ciudadana”. También afirmó que “limitar derechos políticos nunca puede ser la respuesta. Si algunos sienten temor a la participación independiente, que no lo disfracen de ‘reformas’. La democracia se fortalece ampliando espacios, no cerrándolos”.

El diputado Augusto “Tuto” Palacios cuestionó el equilibrio del proceso en la CNRE, señalando que “esto es una muestra de la desigualdad y sobre todo la mala fe de quienes están sentados en la mesa de la CNRE en representación de los Partidos Políticos.” Añadió que, de aplicarse estas restricciones, “entonces quienes están inscritos en partidos políticos que no puedan correr por la libre postulación (que es lo correcto) y que tampoco puedan recibir votos de electores que no están inscritos en sus colectivos”.

El exdiputado Juan Diego Vásquez también condenó las decisiones aprobadas, indicando que “los partidos políticos y los empresarios representados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales en una clara violación a la Constitución les impiden a los miembros en partidos a dar su firma de respaldo a candidatos por la libre postulación”.

Vásquez también denunció que “decidieron reducir los meses de firmas y cambiar las normas existentes para el reconocimiento de las candidaturas.” Además, señaló que “se impide que cada candidato se identifique como le parezca, respetando siempre los símbolos patrios y la ética. Quieren ganar con trampa”.

Las reformas aprobadas

La CNRE, en su sesión ordinaria número 26, aprobó cambios al artículo 365 relacionados con la libre postulación. Según el informe oficial, “fueron aprobados cambios en tres numerales del artículo 365, en la reforma se agregó la candidatura para diputados al Parlamento Centroamericano”.

En el numeral 1, se estableció que “la presentación de la solicitud de reconocimiento como precandidato... debe ser entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año tras anterior al de la elección”, ante la DNOE o la dirección regional correspondiente.

El numeral 2 fija que los aspirantes tendrán “hasta el 31 de agosto del año anterior al de la elección, para obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 3 % de los votos válidos emitidos en la última elección”.

El numeral 3 fue modificado para especificar que “los ciudadanos que no estén inscritos en partidos políticos podrán otorgar su firma de respaldo a una nómina que se postule por vía de la libre postulación”. Sin embargo, se añadió que “en el caso que una persona inscrita en algún colectivo firme en apoyo a candidatura de libre postulación, conllevan su renuncia tácita del partido que estuviera registrado,” y que las firmas deberán provenir de ciudadanos “en pleno uso de sus derechos políticos”.

Finalmente, se reiteró que “para ser candidato por la libre postulación, no puede estar inscrito en partido político por lo menos un año antes de la fecha de presentación de solicitud para iniciar la recolección de las firmas”.