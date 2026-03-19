Diputados citan a la ministra de Educación

Ante la realidad actual que enfrenta el sistema educativo, diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobaron citar a la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que responda a un cuestionario de 16 preguntas.

La comparececia se fijó para el próximo miércoles 25 de marzo.

Las preguntas están relacionadas con infraestructuras, ejecución e inversión del presupuesto educativo, así como la realidad que enfrentan docentes y estudiantes, en las comarcas, entre otros temas, según los diputados.