Diputado Víctor Castillo asume presidencia de la Comisión de Economía y Finanzas

El diputado Víctor Castillo asumió la presidencia de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional y anunció que durante su gestión impulsará un marco legal orientado a promover la inversión, fortalecer la economía y generar nuevas oportunidades para el país.

Durante el acto de instalación de la comisión, Castillo afirmó que su objetivo será “impulsar un marco legal que genere confianza, promueva la inversión, fortalezca la economía y cree más oportunidades para las presentes y futuras generaciones”.

El diputado también señaló que la comisión enfocará su trabajo en promover iniciativas que contribuyan a la reactivación económica en coordinación con el Órgano Ejecutivo.

”Esta comisión estará enfocada en promover leyes que reactiven la economía nacional, trabajando en conjunto con el órgano Ejecutivo, fortaleciendo así las finanzas del país”, indicó.

Asimismo, se comprometió a conducir los debates “con imparcialidad, apertura y respeto”, y aseguró que los proyectos de ley serán analizados mediante consensos y criterios técnicos.

Durante la instalación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, destacó que la Comisión de Economía y Finanzas es una de las más importantes para el análisis de las iniciativas económicas que serán discutidas durante el periodo legislativo.

Castañedas informó que espera que las 15 comisiones permanentes queden instaladas esta semana, con el propósito de que “la próxima semana, a más tardar, se inicien los debates de las iniciativas que han sido presentadas ante el pleno legislativo”.

La directiva de la Comisión de Economía y Finanzas quedó integrada por Víctor Castillo como presidente, Carlos Saldaña como vicepresidente y Raúl Pineda como secretario.

El acto contó con la asistencia del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, y el gerente del Banco Hipotecario Nacional, Alberto Ortega.