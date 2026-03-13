Concluye el plazo legal para el proceso de revocatoria contra el alcalde de Colón

El período para la recolección de firmas de respaldo dentro del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Colón, Lorenzo Diógenes Galván Niño, llegó a su fin el pasado miércoles 11 de marzo de 2026, informó el Tribunal Electoral.

De acuerdo con la Dirección Regional de Organización Electoral de Colón, la solicitud fue impulsada por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, quien durante un plazo de 120 días calendario logró recolectar 305 firmas de respaldo, equivalentes al 0.58 %, de un total de 52,149 firmas requeridas para que el proceso avanzara a la siguiente etapa.

La resolución que detalla el número de firmas obtenidas fue publicada en el Boletín Electoral N.° 5997, correspondiente al viernes 13 de marzo de 2026, y podrá ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles, según establece la normativa electoral.

Con el cierre de este proceso en el distrito de Colón, concluyen formalmente los intentos de revocatoria de mandato promovidos contra autoridades electas por libre postulación en el país, sin que ninguna de las iniciativas ciudadanas lograra reunir la cantidad de firmas necesarias para continuar el trámite.