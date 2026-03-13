Comisión de Presupuesto aprueba créditos adicionales para Contraloría, MOP y traslado de partida a la Asamblea

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) aprobó varios créditos adicionales y un traslado de partida dirigidos a fortalecer el funcionamiento de instituciones del Estado y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

La sesión estuvo presidida por el diputado Eduardo Vásquez, quien lideró la discusión y votación de las solicitudes presentadas por distintas entidades gubernamentales.

En primer lugar, la comisión avaló un crédito adicional a favor de la Contraloría General de la República de Panamá por un monto de B/. 24,332,572.00. Estos recursos serán incorporados al presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad para fortalecer la continuidad de proyectos de carácter institucional y nacional que contribuyan a mejorar la eficiencia de la gestión pública.

De acuerdo con lo sustentado por el contralor general, Anel Flores, el 90% de los fondos se destinará a gastos de funcionamiento, mientras que el 10% restante será dirigido a inversión. Durante su intervención, Flores también entregó a los comisionados la Memoria Institucional 2025 de la entidad.

Posteriormente, el viceministro del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, Iván De Ycaza, sustentó un crédito adicional por B/. 17,889,987.00, destinado a incorporar recursos al presupuesto de inversiones para la primera fase de ejecución del programa de construcción de zarzos.

Según explicó el funcionario, se trata de los primeros 50 zarzos de los 100 anunciados para mejorar el acceso a centros educativos del Ministerio de Educación de Panamá en la Comarca Ngäbe-Buglé, una iniciativa orientada a facilitar el traslado seguro de estudiantes en zonas de difícil acceso.

Finalmente, la comisión aprobó un traslado de partida a la Asamblea Nacional por B/. 12,133,320.00, sustentado por el presidente del órgano legislativo, Jorge Luis Herrera.

Herrera explicó que estos recursos permitirán hacer frente a insuficiencias en diversas partidas y cumplir compromisos fijos necesarios para el funcionamiento del órgano del Estado, tomando en cuenta que el presupuesto solicitado para la vigencia fiscal 2026 fue drásticamente ajustado al momento de aprobarse la Ley del Presupuesto General del Estado.