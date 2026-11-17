La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó siete traslados de partidas al Ministerio de Obras Públicas (MOP), por un total de B/.18,295,421, destinados al pago de trabajos ya ejecutados y al mantenimiento de infraestructura vial y de alcantarillado.

El viceministro de Obras Públicas, Iván De Ycaza Delgado, sustentó las solicitudes ante la comisión, presidida por el diputado Eduardo Vásquez. Los recursos también cubrirán trabajos de mantenimiento de las bombas de alcantarillado de Colón y obras de rehabilitación de carreteras en Coclé, Bocas del Toro, Antón, Altos de Boquete, Kankintú y La Villa de Los Santos.

Durante la sesión también se aprobaron solicitudes para otras entidades. El Metro de Panamá recibió dos traslados de partidas y una resolución por B/.3.8 millones para atender compromisos contractuales, mantener la operatividad y seguridad del sistema y cubrir pólizas de seguros de las líneas 1 y 2, así como pagos a proveedores.

Por su parte, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) obtuvo la aprobación de un traslado de B/.4 millones para cubrir contratos y consultorías en ejecución y etapa de finalización.

En la agenda de la Comisión de Presupuesto también figuraban solicitudes de traslado de partidas de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), por B/.3.5 millones; el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), por B/.21.6 millones; la Autoridad Nacional de Descentralización, por B/.6.9 millones, y el Órgano Judicial, por B/.3.5 millones.