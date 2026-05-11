Comisión de Economía de la Asamblea inicia consultas sobre proyecto de ley de sustancia económica

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional inició este lunes el periodo de consultas del proyecto de ley 641, que establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuentes extranjeras.

La propuesta, presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, modifica y adiciona artículos del Código Fiscal.

Durante la sustentación del proyecto, Chapman aseguró que la iniciativa busca preservar empleos y atraer nuevas plazas de trabajo vinculadas a empresas multinacionales que operan en Panamá.

“El proyecto de ley no pretende debilitar nuestro sistema financiero ni la ventaja competitiva que tiene Panamá”, manifestó el ministro.

Además, sostuvo que “la ley lo que busca es que las empresas que se benefician de operar bajo la bandera panameña tengan una presencia real en nuestro territorio, que generen empleos, que contraten proveedores locales, que tomen decisiones desde Panamá; eso no es una carga, es exactamente el tipo de inversión que nuestro país necesita”.

En la primera jornada de consultas participaron abogados y representantes del sector legal. El exdefensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, advirtió que parte del texto podría afectar inversiones legítimas.

Por su parte, el abogado Ramsés Owens expresó reservas sobre el contenido del proyecto y consideró necesario aprobar una ley de sustancia económica con algunas excepciones.

Mientras tanto, Aylín Jaramillo, en representación de la firma Rivera, Bolívar, Castañeda, afirmó que la propuesta representa una oportunidad para que Panamá reafirme su compromiso con la transparencia y la seguridad jurídica.

Al cierre de la sesión, el presidente de la comisión, Eduardo Gaitán, indicó que tras escuchar las intervenciones considera que existe consenso sobre la necesidad de contar con una ley de sustancia económica.

“Tenemos planeado recibir sus propuestas para, a partir de la siguiente semana, trabajar en un documento consolidado con cada una de las modificaciones”, precisó Gaitán.

El diputado informó que las consultas sobre el proyecto continuarán mañana, martes 12 de mayo.