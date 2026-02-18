CNRE: Revocatoria de mandato y elección al Parlacen en agenda

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) hará una pausa hasta el jueves 26 de febrero, donde continuarán con el análisis del Artículo 405 del Código Electoral, que trata sobre la ubicación de las mesas de votación.

Actualmente, la comisión se encuentra revisando el quinto y último paquete de reformas electorales, que incluye, además, los temas sobre: revocatoria de mandato y las diputaciones al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En la reunión del 11 de febrero se aprobó una modificación al artículo 380 para ajustar las reglas sobre alianzas y asignación de curules en circuitos plurinominales.

La propuesta, impulsada por los partidos políticos, establece la postulación de un candidato común en una alianza de dos partidos y donde se identificará con la letra ‘R’.

El elector solamente podrá seleccionarlo en uno de los partidos, pero el curul será asignado al candidato más votado entre los postulados por ambas listas, tras definir el partido al que le corresponde siguiendo el método del resto mayor de votos.

La iniciativa plantea que los votos restantes de ambos partidos aliados se sumen para el cálculo del resto mayor. En esta línea, representantes de la empresa privada en la comisión expresaron que, “con esta propuesta, una alianza estratégicamente hecha va a tener garantizando prácticamente todos los residuos”.

En tanto, José Isabel Blandón, del partido Panameñista, señaló que “la norma no dice que el residuo es para el que lleve la 'R', le da una ventaja que se le sumen los votos de las dos papeletas, pero no es obligatorio”.

Por su parte, Ricardo Torres, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió la modificación aprobada. “Se trata de una iniciativa legal, consensuada por los partidos políticos”, dijo.