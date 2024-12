El diputado Alain Cedeño, presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, ofreció un balance de la discusión del anteproyecto de Ley 163 que modifica la Ley que rige la Caja de Seguro Social.

ML. ¿Por qué no se aprobó el proyecto antes del 31 de diciembre?

A.C. “Un proyecto tan importante, no se podría aprobarse sin las consultas a la comunidad, sino enfrentaríamos a una convulsión social. No se podía desestabilizar el país por no cumplir con un procedimiento”.

ML ¿Qué tipo de cambios se tienen contemplados al proyecto original?

A.C. “Cada bancada presentará opciones de cambios y se tiene que consensuar para pasar al primer debate. Hay muchos cambios tanto en los textos como en la parte teórica, por lo que consideramos se estaría modificando cerca de un 50%, tomando en cuenta los cambios que se harán en temas de redacción”.

ML ¿Cuánto tiempo tomarán los tres debates?

A.C: “Se ha cumplido con las etapas de consultas y análisis, solo tenemos que configurar el proyecto para votación; así que demorará el tiempo normal de debate, propuestas y modificaciones. En un máximo de dos meses, es lo pienso según mi experiencia”.