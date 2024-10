Caso lingote: Zulay sale libre

Ayer un juez de garantías ordenó el archivo del proceso que se le seguía a la exdiputada Zulay Rodríguez por el caso de supuesta apropiación de las láminas de oro pertenecientes al fallecido mexicano José Luis Penagos.

“Fueron tres años donde han dicho que me robe unos lingotes, no eran lingotes sino placas, tres años señalando que fueron fallos judiciales ganados ante los tribunales de justicia que eran cosas juzgadas y un año con el denunciante que metió más de 8 desistimiento señalando que lo engañaron tanto a él como a mí, que lo utilizaron y que aquí no había delito de ninguna naturaleza”, expresó Rodríguez al salir de la audiencia libre por este caso.

Por su parte, Félix Paz, defensa de la exdiputada explicó que “se declaró la extinción del delito de estafa por desistimiento de la víctima y prescripción de la acción penal por asociación ilícita y del delito de prevaricato”.

Formalmente no hay ningún caso ni denuncia contra Zulay Rodríguez, agregó el abogado.

Previamente, ayer en la mañana a la política se la había imputado por la presunta comisión del delito de estafa agravada. Sobre ello, Paz informó que “hay un criterio por parte de los jueces de garantías que el desistimiento en favor de la víctima no procede hasta tanto se le impute un cargo, es una corriente nueva”.